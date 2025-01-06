Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Şartlarını sordular

Fenerbahçe, İtalya'da Udinese forması giyen Sloven oyuncu Jaka Bijol'un durumunu ve şartlarını sordu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Şartlarını sordular
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2025 14:12
Son güncelleme 06 Ocak 2025 14:21
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı lacivertliler stoper transferi için İtalya'da Udinese forması giyen Sloven oyuncu Jaka Bijol'un durumunu ve şartlarını sordu.

JAKA BIJOL KİMDİR?

Jaka Bijol, 1999, Slovenya doğumlu bir stoper oyuncusudur. 1.90 boyundaki Bijol, başlangıçta defansif orta saha oyuncusuydu, 2021-22 sezonunda stoper pozisyonuna geçti.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE TANINAN BİR OYUNCU

Jaka Bijol, güçlü fiziği ve defansif yetenekleriyle tanınan bir oyuncudur. Futbol kariyerine NK Rudar Velenje takımında başlamış ve daha sonra PFK CSKA'ya katılmıştır. Şu anda Udinese'de önemli bir rol oynamaktadır.

4 GOLE KATKI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik katkı yaptı.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery