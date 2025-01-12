Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Johan Vasquez

26 yaşındaki sol stoper Johan Vasquez, Fenerbahçe'nin transfer listesine giren son aday oldu.

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Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Johan Vasquez
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12 Ocak 2025 12:33
Fenerbahçe'de stoper transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak sezonu kapatırken Samet Akaydin'in de etkisiz oyunu Fenerbahçe'de stoper harekatını başlatmıştı. Savunmaya takviye yapacak Kanarya'da birçok isim gündeme gelmişti...

JOHAN VASQUEZ İDDİASI

Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde birçok futbolcu bulunuyor. Listeye giren son adayın ise Johan Vasquez'in olduğu öne sürüldü.

HENÜZ TEKLİK YAPILMADI

İtalyan basını; Sarı-Lacivertliler'in Genoa forması giyen Meksikalı stoperle ilgilendiğini iddia etti. Haberde; henüz bir teklif yapılmadığı fakat Genoa'ya oyuncunun şartlarının sorulduğu ifade ediliyor. 26 yaşındaki futbolcu asıl bölgesi stoper olmasına rağmen sol bekte de oynayabiliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Genoa formasıyla 19 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncunun gol veya asisti bulunmuyor. 1.85'lik defans, 29 kez milli olurken 1 kez gol sevinci yaşadı.

İTALYAN VE ALMAN KULÜPLERİ PUSUDA

Johan Vasquez, kariyerinde Cremonese; Pumas, Monterrey, Cimarrones ve Poblado gibi takımların da formasını giydi. Meksikalı stoper için İtalyan ve Alman kulüplerinin de pusuda beklediği biliniyor. Cagliari ve Verona'nın başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında. Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Stuttgart ve Augsburg'un da tecrübeli stoper Vazquez için ara transferde hamle yapacağı konuşuluyor.  

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