16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi!

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın transferinde 12 milyon euronun altındaki teklifleri masaya bile oturmadan reddedecek.

calendar 15 Ekim 2025 13:02 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol yöneticiler, transfer olduğu ilk günden itibaren olağanüstü bir liderlik gösteren Faslı futbolcunun bonservisini almak istiyor.

OPSİYON BULUNMUYOR

Sarı-lacivertli kulübün, yapılan sözleşmeye satın alma opsiyonu koymadığı için olası bir satın alma için sıfırdan müzakere edilmesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'dan daha düşük bonservis teklifi gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceği öne sürüldü.

OYUNCUNUN TUTUMU ÖNEMLİ

Amrabat'ın Betis'te kalma arzusunu açıkça dile getirmesi ve böylece hem çevresine hem de Fenerbahçe'ye baskı oluşturması durumunda transferin kolaylaşabileceği iddia edildi.

İSPANYA KARNESİ

2025/26 sezonunda Real Betis forması ile tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Sofyan Amrabat, henüz skor katkısı üretemedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.