Fenerbahçe'de Slaven Bilic umudu

Hoca arayışlarına devam eden F.Bahçe'de koltuğa en yakın isim Slaven Bilic… Sezon başında da temas kurulan, Pereira'nın ayrılığı sonrası da tekrar iletişime geçilen Hırvat teknik adama teklif götüren sarı-lacivertliler, gelecek habere odaklandı.



Bu hafta her şeyin netleşmesi beklenirken, masada İsmail Kartal ve Okan Buruk'un ismi de var. Kanarya, Bilic'ten kötü haber gelmesi halinde sezon sonuna kadar eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.



Alternatif ise en son Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk… Daha önce Joachim Löw ve Jorge Jesus ile de görüşülmüş ancak sonuç alınamamıştı.