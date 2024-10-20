Fenerbahçe'de sarı kart alarmı

Fenerbahçe'de Fred ve Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de sarı kart alarmı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2024 13:11
Son güncelleme 20 Ekim 2024 13:15
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular Samsunspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek. 

MOURINHO'DAN UYARI

Öte yandan Teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery