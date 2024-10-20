Fenerbahçe'de sarı kart alarmı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular Samsunspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.
MOURINHO'DAN UYARI
Öte yandan Teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.
Bu futbolcular Samsunspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.
MOURINHO'DAN UYARI
Öte yandan Teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.