Fenerbahçe'de Samet Akaydın sürprizi

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi Samet Akaydın sürprizi yaşanıyor.
A Milli Takımımız'ın, Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında harika bir performans gösteren Samet Akaydın'ın, Fenerbahçe'de de formayı kapması bekleniyor.
Serdar Aziz'in sakatlığı ve Djiku'nun da henüz hazır olmaması sebebiyle savunmanın göbeğinde Becao'nun yanında tecrübeli oyuncunun yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
29 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı.
A Milli Takımımız'ın, Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında harika bir performans gösteren Samet Akaydın'ın, Fenerbahçe'de de formayı kapması bekleniyor.
Serdar Aziz'in sakatlığı ve Djiku'nun da henüz hazır olmaması sebebiyle savunmanın göbeğinde Becao'nun yanında tecrübeli oyuncunun yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
29 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı.