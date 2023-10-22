Fenerbahçe'de Samet Akaydın sürprizi

Montella yönetiminde yeniden Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyen Samet Akaydın, gösterdiği etkili performansla büyük bir alkış aldı. Milli takımdan formda dönen başarılı stoper, Djiku'nun yerine Fenerbahçe'nin ilk 11'inde yerini alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Samet Akaydın sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 09:55
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi Samet Akaydın sürprizi yaşanıyor.

A Milli Takımımız'ın, Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında harika bir performans gösteren Samet Akaydın'ın, Fenerbahçe'de de formayı kapması bekleniyor.

Serdar Aziz'in sakatlığı ve Djiku'nun da henüz hazır olmaması sebebiyle savunmanın göbeğinde Becao'nun yanında tecrübeli oyuncunun yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

29 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery