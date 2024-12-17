Fenerbahçe'de sakatlık kabusu!

Fenerbahçe, ligde Başakşehir'i son 15 dakikada bulduğu gollerle devirip, Beşiktaş ve Athletic Bilbao yenilgilerinin yaralarını sarsa da aldığı galibiyet adeta kursağında kaldı.
YÜZDE 58'İ REVİRLİK OLDU
Sarı-lacivertliler; kalede Dominik Livakovic'in, savunmada Rodrigo Becao'nun, hücumda da Oğuz Aydın'ın sakatlığıyla sarsıldı. Geçen sezon da bu durumdan fazlasıyla canı yanan takımların başında gelen sarı-lacivertlilerde yine üst üste gelen kötü haberler moralleri bozdu. Teknik direktör Mourinho da yaşadıkları problemden yakınırken sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin 26 kişilik kadrosunun yüzde 58'i revirlik oldu.
Kaleden hücuma kadar birçok isimden istediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerde 15 farklı futbolcu, 22 defa sakatlık geçirdi. Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku 3'er kezle en çok problem yaşayan isimler oldu.
SAKATLANMAYAN İSİMLER
Allan Saint-Maximin, İrfan Can Eğribayat ve Çağlar Söyüncü de ikişer defa ile takip etti. Takımda yeni transferler Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Levent Mercan'ın yanı sıra eskilerden Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Ertuğrul Çetin ve Mert Müldür hastalıklar hariç hiç sakatlanmadı ve arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
YÜZDE 58'İ REVİRLİK OLDU
Sarı-lacivertliler; kalede Dominik Livakovic'in, savunmada Rodrigo Becao'nun, hücumda da Oğuz Aydın'ın sakatlığıyla sarsıldı. Geçen sezon da bu durumdan fazlasıyla canı yanan takımların başında gelen sarı-lacivertlilerde yine üst üste gelen kötü haberler moralleri bozdu. Teknik direktör Mourinho da yaşadıkları problemden yakınırken sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin 26 kişilik kadrosunun yüzde 58'i revirlik oldu.
Kaleden hücuma kadar birçok isimden istediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerde 15 farklı futbolcu, 22 defa sakatlık geçirdi. Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku 3'er kezle en çok problem yaşayan isimler oldu.
SAKATLANMAYAN İSİMLER
Allan Saint-Maximin, İrfan Can Eğribayat ve Çağlar Söyüncü de ikişer defa ile takip etti. Takımda yeni transferler Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Levent Mercan'ın yanı sıra eskilerden Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Ertuğrul Çetin ve Mert Müldür hastalıklar hariç hiç sakatlanmadı ve arkadaşlarını yalnız bırakmadı.