Fenerbahçe'de Rade Krunic'ten siftah!

'nin İtalya'nın Milan takımından satın alma opsiyonu ile kiraladığı, Süper Lig'deGeçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan maçta 11'de yer alan Rade Krunic, Samsunspor mücadelesinde ise son bölümde oyuna dahil olmuştu.Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in yokluğunda Krunic'e görev verdi. 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero, iyi bir görüntü çizdi. Hem defansa yardım etti hem de ileride sık sık gol aradı.