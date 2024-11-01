Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Sezon başında çok uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almasına rağmen 6 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Oğuz Aydın'ın transferi büyük ses getirmişti. Ancak genç yıldızın performansı şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
MOURINHO, YAKINDAN İLGİLENMEYE BAŞLADI
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı görüşmede devre arası için ayrılık talebinde bulunan Oğuz'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son dönemde Mourinho idmanlarda milli futbolcuyla yakından ilgilenmeye başlamış ve son oynanan Bodrumspor maçında 21 dakika forma vermişti.
AYRILIK KARARINI GÖZDEN GEÇİRDİ
Oğuz Aydın'ın bu gelişmeler sonrasında ayrılık kararını yeniden gözden geçirdiği öğrenildi.
Genç oyuncunun oynama sürelerinin artması halinde takımda kalmaya yönelik adım atabileceği belirtiliyor.
Sezon başında çok uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almasına rağmen 6 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Oğuz Aydın'ın transferi büyük ses getirmişti. Ancak genç yıldızın performansı şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
MOURINHO, YAKINDAN İLGİLENMEYE BAŞLADI
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı görüşmede devre arası için ayrılık talebinde bulunan Oğuz'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son dönemde Mourinho idmanlarda milli futbolcuyla yakından ilgilenmeye başlamış ve son oynanan Bodrumspor maçında 21 dakika forma vermişti.
AYRILIK KARARINI GÖZDEN GEÇİRDİ
Oğuz Aydın'ın bu gelişmeler sonrasında ayrılık kararını yeniden gözden geçirdiği öğrenildi.
Genç oyuncunun oynama sürelerinin artması halinde takımda kalmaya yönelik adım atabileceği belirtiliyor.