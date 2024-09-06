Fenerbahçe'de Medina için kritik gün!

Fenerbahçe, tok satıcı rolünü oynayan Boca Juniors'un inadını bir türlü kıramıyor. Kanarya'nın Cristian Medina için bonuslarla birlikte sunduğu 15 milyon dolarlık öneri kabul görmedi. Arjantin ekibi, 20 milyon dolarlık serbest kalma bedelini istiyor. Pazar gününe kadar olumlu cevap gelmezse Medina rafa kalkacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Medina için kritik gün!
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06 Eylül 2024 08:27
Fenerbahçe, bu sezon 1. hedef olarak belirlediği transferleri gerçekleştirmekte zorluk çekiyor.

Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi takıma geç kazandırdığı için eleştiri toplayan Sarı-Lacivertli yönetim, Sofyan Amrabat'ı UEFA listesine güç bela yetiştirdi. Sol bek ve 8 numara transferi Avrupa'ya yetişmedi. Bu konuda taraftarın tepkisi devam ederken uzun süredir uğraşılan Cristian Medina transferinde de gelişmeler pek iç açıcı değil. Arjantin ekibi, 22 yaşındaki orta sahayı bu şartlarda bırakmıyor.

BOCA SÜRECİ AĞIRDAN ALIYOR

Paris Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Fenerbahçe'nin radarına giren yetenekli orta saha için bonuslarla birlikte 15 milyon dolarlık teklif sunuldu. Kanarya, Arjantin ekibine vergileri karşılamayı da taahhüt etti. Ancak Boca Başkanı Juan Riquelme'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Riquelme, 20 milyon dolarlık serbest kalma maddesinin karşılanması halinde futbolcunun takımdan ayrılabileceğini iletti. Boca, kış döneminde de satış olabileceğini düşünüyor.



OYUNCUNUN AKLI FENER'DE

Sarı-Lacivertliler, pazar gününe kadar bu transferden olumlu sonuç almayı hedefliyor. Aksi gerçekleşirse Teknik Direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco ile görüşen genç futbolcu, Avrupa'ya açılan bu fırsatın kaçmasını istemiyor. Oyuncunun kulübe karşı gösterdiği bir tavır var. Medina'nın da ısrarını arttırmasıyla birlikte Boca bir ihtimal transfere onay verebilir... 

 
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