bu sezon 1. hedef olarak belirlediği transferleri gerçekleştirmekte zorluk çekiyor.Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi takıma geç kazandırdığı için eleştiri toplayan Sarı-Lacivertli yönetim, Sofyan Amrabat'ı UEFA listesine güç bela yetiştirdi. Sol bek ve 8 numara transferi Avrupa'ya yetişmedi. Bu konuda taraftarın tepkisi devam ederken uzun süredir uğraşılanParis Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Fenerbahçe'nin radarına giren yetenekli orta saha için bonuslarla birlikte. Kanarya, Arjantin ekibine vergileri karşılamayı da taahhüt etti. Ancak Boca Başkanı Juan Riquelme'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Riquelme,Boca, kış döneminde de satış olabileceğini düşünüyor.Aksi gerçekleşirse Teknik Direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco ile görüşen genç futbolcu,Oyuncunun kulübe karşı gösterdiği bir tavır var.