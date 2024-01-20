Fenerbahçe'de Krunic ve Fred heyecanı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin hcoası İsmail Kartal, Samsunspor karşısında orta sahanın merkezinde Rade Krunic & Fred ikilisini kullanarak oyun gücünü daha da artırmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Krunic ve Fred heyecanı!
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20 Ocak 2024 10:58
İsmail Kartal'ı Samsunspor maçı öncesi tatlı bir sıkıntı bekliyor: Geniş kadrodan 11 belirlemek... Tecrübeli teknik adamın, Rade Krunic & Fred orta sahasını ilk kez kullanması bekleniyor. Karar verilecek en zor isim ise Adana maçında 4 gol atan Michy Batshuayi...

Fenerbahçe, eksikleri yokken zaten geniş bir kadroya sahipti. Hatta birçok isim formsuzdu. Sarı-Lacivertliler buna rağmen Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi iki önemli yıldızı takıma kattı. Ayrıca Cengiz, Batshuayi gibi oyuncular performanslarını artırdı. İsmail Kartal'ı artık kadro seçimi yaparken tatlı bir sıkıntı bekliyor. Elindeki formda ve kaliteli futbolcular arasından ilk 11'i belirlemek, kolay olmayacak.

TARAFTARLAR SABIRSIZLANIYOR

Sarı-Lacivertli taraftarlar, özellikle Fred ile Rade Krunic ikilisini bir arada görmek için sabırsızlanıyor. Ancak bekleyişleri fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor. İsmail Kartal'ın yarınki Samsunspor mücadelesinde orta sahayı bu ikiliden oluşturması sürpriz olmaz. Kalede Livakovic'in yeri garanti. Savunma dörtlüsünün de Ferdi, Oosterwolde, Bonucci ve Mert Müldür'le kurulması bekleniyor. Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci, forvet arkasında görev yapacak. Kartal'ın en zor kararı ise forvette.

ONLAR DA FORMA BEKLİYOR

Michy Batshuayi, kupadaki Adanaspor maçında fileleri 4 kez havalandırarak formayı ne kadar çok istediğini gösterdi. Buna rağmen 4 gol de Belçikalı forvet için yeterli olmayabilir. Çünkü İsmail Kartal; Batshuayi'yi Kayserispor karşısında hat-trick yaptıktan, Cengiz Ünder'i de İstanbulspor filelerini 4 defa havalandırdıktan sonra yedek bırakmıştı.

Tecrübeli teknik adam, yarın da Edin Dzeko'dan vazgeçmeyebilir. Bu oyuncuların dışında, Adanaspor mücadelesinde 1'er gol atıp, 1'er golün hazırlayıcısı olan Mert Hakan Yandaş ve Lincoln ile 2 asist yapan Emre Mor da forma bekleyen oyuncular arasında yer alıyor.  

 
 

 

 

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