Fenerbahçe'de kritik hafta

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligde son oynadığı Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından, ligden çekilmesi dahil tüm konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı.
2 Nisan Salı günü yapılacak genel kurulda, kongre üyelerinden yetki istenecek. Yerel seçimler nedeniyle ligin 31. haftasında oynanacak karşılaşmalar hafta içinde yapılacak.
Fenerbahçe de 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek.
2 Nisan Salı günü yapılacak genel kurulda, kongre üyelerinden yetki istenecek. Yerel seçimler nedeniyle ligin 31. haftasında oynanacak karşılaşmalar hafta içinde yapılacak.
Fenerbahçe de 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek.