Fenerbahçe'de kritik hafta

2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek Fenerbahçe, 3 Nisan'da ligde Adana Demirspor ile 7 Nisan'da ise Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kritik hafta
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30 Mart 2024 11:48
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligde son oynadığı Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından, ligden çekilmesi dahil tüm konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı.

2 Nisan Salı günü yapılacak genel kurulda, kongre üyelerinden yetki istenecek. Yerel seçimler nedeniyle ligin 31. haftasında oynanacak karşılaşmalar hafta içinde yapılacak.

Fenerbahçe de 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

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