Fenerbahçe'de Kostic'e ara ilacı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.
13 oyuncusu milli takımlara giden sarı-lacivertli takımda antrenmanlar genç oyuncuların takviyesiyle yapılıyor. Milli ara özellikle fiziksel olarak eksik gelen Filip Kostic'in kondisyon kazanması açısından önem taşıyor.
Sırp oyuncu bu süreçte hızlı bir şekilde eksiğini kapatıyor. Ayrıca milli takıma veda eden Dusan Tadic de yine takımın önemli oyuncularından biri olarak çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli ara sonrası Filip Kostic'e daha fazla forma vermeyi planlıyor.
13 oyuncusu milli takımlara giden sarı-lacivertli takımda antrenmanlar genç oyuncuların takviyesiyle yapılıyor. Milli ara özellikle fiziksel olarak eksik gelen Filip Kostic'in kondisyon kazanması açısından önem taşıyor.
Sırp oyuncu bu süreçte hızlı bir şekilde eksiğini kapatıyor. Ayrıca milli takıma veda eden Dusan Tadic de yine takımın önemli oyuncularından biri olarak çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli ara sonrası Filip Kostic'e daha fazla forma vermeyi planlıyor.