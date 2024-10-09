Fenerbahçe'de Kostic'e ara ilacı!

Fenerbahçe'de Filip Kostic, milli arada fiziksel eksiklerini kapatmak için çalışıyor. Sırp yıldız, milli maç arasının ardından daha fazla forma şansı bulacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Kostic'e ara ilacı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2024 08:49
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

13 oyuncusu milli takımlara giden sarı-lacivertli takımda antrenmanlar genç oyuncuların takviyesiyle yapılıyor. Milli ara özellikle fiziksel olarak eksik gelen Filip Kostic'in kondisyon kazanması açısından önem taşıyor.

Sırp oyuncu bu süreçte hızlı bir şekilde eksiğini kapatıyor. Ayrıca milli takıma veda eden Dusan Tadic de yine takımın önemli oyuncularından biri olarak çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli ara sonrası Filip Kostic'e daha fazla forma vermeyi planlıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery