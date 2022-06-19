Fenerbahçe'de kombine rekoru ve dev gelir

Fenerbahçe taraftarları sezonluk biletlere akın etti. 8-17 Haziran tarihleri arasında geçen yılki kombine sahipleri ile Yüksek Divan ve Genel Kurul üyelerine satılan kombine biletler cumartesi genel satışa sunuldu. Yüzlerce taraftarın bir gece önceden Ülker Stadı'nın önünde sabahlayıp sıraya girdiği kombinelerin tamamı 2 saat gibi rekor bir sürede satıldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kombine rekoru ve dev gelir
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19 Haziran 2022 09:33
Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2022- 2023 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus hamlesi ve şampiyonluk parolasıyla start veren Fenerbahçe'de cumartesi ve cuma kombine bilet çılgınlığı yaşandı.

Genel satıştan kombine alabilmek için geceden kuyruğa girerek Ülker Stadı'nın önünde sabahlayan yüzlerce taraftar, sabah 09.00'da satışın başlamasıyla birlikte gişelere akın etti. Yaklaşık 2 saat içinde tamamı biten kombinelerle yeni bir rekora imza atılmış oldu.

En ucuzu 2 bin 950, en pahalısı 21 bin 750

Böylece 50 bin 530 seyirci kapasiteli Ülker Stadı'ndaki VIP, Öğrenci, 1907 ve Deplasman tribünleri ile polisler ve güvenlik görevlileri için ayrılan bölümlerin dışında kalan 35 binin üzerindeki koltuklar sezonluk olarak satılmış oldu. Rekor bir sürede satılan kombine biletlerinin fiyatları 2 bin 950 ile 21 bin 750 TL arasında değişiyor. Satılan 35 bin kombine ile Fenerbahçe Kulübü'nün 250 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyor. 


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