Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.



UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin, sahasında Nice ile oynadığı karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu, takımını öne geçiren golü kaydetti.



Karşılaşmanın 3. dakikasında Anderson Talisca kendi yarı sahasında kaptığı topta harika bir pasla Kerem Aktürkoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı ve Kerem'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kalecinin müdahalesi sonrasından top ağlarla buluştu.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. 🪄pic.twitter.com/BYHUiOXxyY



Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Nice ağlarına gönderen Kerem Aktürkoğlu, bu istatistiği 1 Kasım 2016'da Manchester United'a karşı 01:06'da gol atan Moussa Sow'un ardından elde etti.Mücadelenin 25. dakikasında İsmail Yüksek'in şık pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu merkeze yöneldi ve penaltı noktasının önünden kaleye vurdu, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu.