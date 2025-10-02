02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-188'
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-189'
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-287'
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-086'
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-089'
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-090'
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-090'
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-188'
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-087'
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-290'
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
0-188'
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-086'
02 Ekim
Celtic-Braga
0-290'
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-286'
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-288'
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-190'
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, siftah yaptı!

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin, sahasında Nice ile oynadığı karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Anderson Talisca kendi yarı sahasında kaptığı topta harika bir pasla Kerem Aktürkoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı ve Kerem'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kalecinin müdahalesi sonrasından top ağlarla buluştu.



Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Nice ağlarına gönderen Kerem Aktürkoğlu, bu istatistiği 1 Kasım 2016'da Manchester United'a karşı 01:06'da gol atan Moussa Sow'un ardından elde etti.

KEREM'DEN DUBLE

Mücadelenin 25. dakikasında İsmail Yüksek'in şık pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu merkeze yöneldi ve penaltı noktasının önünden kaleye vurdu, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
