Fenerbahçe'de kenetlenme: Şampiyonluk vurgusu

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de galibiyet kadar ortaya konan futbol ve takımın Trabzonspor maçında yaşanan olayları kapatıp yeni bir sayfa açarak sahaya odaklanması hem yönetimi hem teknik heyeti hem de taraftarı mutlu etti.
SAKATLAR ETKİLEMEDİ
Daha önceki maçlar gözönüne alındığında sarı-lacivertliler takımın vazgeçilmezi olan Fred'in yokluğunda kaleye gitmekte bile zorlanılıyordu. Ancak bu kez Michy Batshuayi, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder ve Joshua King sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Fakat bu eksikler Fenerbahçe'yi hiç etkilemedi. İlk yarı bireysel hata nedeniyle 1-1 bitse de sezonun en etkili futbolunu oynayan sarı-lacivertliler bir gol bulurken, iki topu direkten döndü, forvet Edin Dzeko ise en çok topla buluştuğu maçı oynadı.
ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Kritik haftalarda alınan üç puan bir galibiyetten daha fazlası anlamına gelirken, Trabzonspor maçında yaşanan olayların futbolcular üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmamasının yanında ekstra motivasyon sağlaması yoğun tempoda sevindirici bir detaydı. Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncuların hem maç öncesinde hem maç sonrasında yaptıkları konuşmada ise 'şampiyonluk' vurgusu yapmaları takımın ne kadar inandığının göstergesiydi.
SAKATLAR ETKİLEMEDİ
Daha önceki maçlar gözönüne alındığında sarı-lacivertliler takımın vazgeçilmezi olan Fred'in yokluğunda kaleye gitmekte bile zorlanılıyordu. Ancak bu kez Michy Batshuayi, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder ve Joshua King sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Fakat bu eksikler Fenerbahçe'yi hiç etkilemedi. İlk yarı bireysel hata nedeniyle 1-1 bitse de sezonun en etkili futbolunu oynayan sarı-lacivertliler bir gol bulurken, iki topu direkten döndü, forvet Edin Dzeko ise en çok topla buluştuğu maçı oynadı.
ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Kritik haftalarda alınan üç puan bir galibiyetten daha fazlası anlamına gelirken, Trabzonspor maçında yaşanan olayların futbolcular üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmamasının yanında ekstra motivasyon sağlaması yoğun tempoda sevindirici bir detaydı. Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncuların hem maç öncesinde hem maç sonrasında yaptıkları konuşmada ise 'şampiyonluk' vurgusu yapmaları takımın ne kadar inandığının göstergesiydi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU