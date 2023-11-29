Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve yavaş yavaş sahalara dönenbelirleyecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ocak ayı için yönetimden kanat forvet, stoper ve 6 numara transferi istemişti. Ancak sol kanada yapılacak takviyeYaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve Karagümrük maçında 88. dakikada oyuna giren Joshua King, beklenen performansı sergilemesi halindek. Aksi bir durumda ise daha önceden belirlenen futbolcular için girişim başlatılacak.Bu isimlerden birisinin Spartak Moskova forması giyen Quincy Anton Promes olduğu belirtildi. Ajax altyapısından yetişen ve Rus ekibiyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan Hollandalı yıldız, bu sezon 19 maçta 7 gol ve 8 asiste oynadı.