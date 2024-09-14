Fenerbahçe'de iki yıldız kulübeye çekiliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, iki yıldızı kulübeye çekmeye hazırlanıyor.
Mourinho, milli maçlarda yorulan İsmail Yüksek ve Edin Dzeko'yu Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi planlıyor.
Orta sahada İsmail Yüksek'in yerine yeni transfer Sofyan Amrabat'ı kullanmayı planlayan Mourinho, forvette ise Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürecek.
Mourinho ve ekibi, bu tercih ile birlikte Galatasaray derbisi öncesi yorgun oyuncularını dinlendirerek derbi öncesi bir sorun yaşamak istemiyor.
Mourinho, milli maçlarda yorulan İsmail Yüksek ve Edin Dzeko'yu Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi planlıyor.
Orta sahada İsmail Yüksek'in yerine yeni transfer Sofyan Amrabat'ı kullanmayı planlayan Mourinho, forvette ise Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürecek.
Mourinho ve ekibi, bu tercih ile birlikte Galatasaray derbisi öncesi yorgun oyuncularını dinlendirerek derbi öncesi bir sorun yaşamak istemiyor.
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