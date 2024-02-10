Fenerbahçe'de hedef yeni bonservis geliri rekoru

Fenerbahçe, sezon sonunda yeni bir satış rekoru kırabilir...
Yaz döneminde 56.3 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapan Fenerbahçe için kış da hayli hareketli geçti.
Değişim dalgasının son isimleri Lincoln Henrique ve Serdar Dursun oldu. Lincoln, Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralandı. Sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar ise Süper Lig'de transferin son gününde kiralık olarak geri döndü.
HEDEF GELİR 100 MİLYON EURO
Buna karşın çok ciddi teklifler alan dört isim; Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde takımda tutuldu. Sportif Direktör Mario Branco hiçbir şekilde esneme yapmadı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gelen teklifler reddedildi. Yönetimin hedefi, özlenen şampiyonluk sonrası bu dört oyuncunun yaz aylarında satılması. Hedeflenen gelir ise 100 milyon Euro...
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENECEK
Bu oyuncuların kontratlarında serbest kalma bedeli bulunmuyor bu da pazarlıklarda Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek.
KİRALIKLARDAN DA 20 MİLYON EURO
Kiralanan oyunculardan da 20 milyon Euro bonservis bekliyor. Lincoln'ün satın alma opsiyonu 6 milyon Euro... Aynı bedel Miguel Crespo ve Samet Akaydin için 4'er milyon Euro... Kulüp sezon başında Joao Pedro'yu Gremio'ya 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Kocaelispor'da kiralık oynayan Emir Ortakaya ile de Southampton yakından ilgileniyor.
Yaz döneminde 56.3 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapan Fenerbahçe için kış da hayli hareketli geçti.
Değişim dalgasının son isimleri Lincoln Henrique ve Serdar Dursun oldu. Lincoln, Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralandı. Sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar ise Süper Lig'de transferin son gününde kiralık olarak geri döndü.
HEDEF GELİR 100 MİLYON EURO
Buna karşın çok ciddi teklifler alan dört isim; Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde takımda tutuldu. Sportif Direktör Mario Branco hiçbir şekilde esneme yapmadı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gelen teklifler reddedildi. Yönetimin hedefi, özlenen şampiyonluk sonrası bu dört oyuncunun yaz aylarında satılması. Hedeflenen gelir ise 100 milyon Euro...
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENECEK
Bu oyuncuların kontratlarında serbest kalma bedeli bulunmuyor bu da pazarlıklarda Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek.
KİRALIKLARDAN DA 20 MİLYON EURO
Kiralanan oyunculardan da 20 milyon Euro bonservis bekliyor. Lincoln'ün satın alma opsiyonu 6 milyon Euro... Aynı bedel Miguel Crespo ve Samet Akaydin için 4'er milyon Euro... Kulüp sezon başında Joao Pedro'yu Gremio'ya 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Kocaelispor'da kiralık oynayan Emir Ortakaya ile de Southampton yakından ilgileniyor.