Fenerbahçe'de hedef yeni bonservis geliri rekoru

, sezon sonundakırabilir...Yaz döneminde 56.3 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapaniçin kış da hayli hareketli geçti.Değişim dalgasının son isimleriveoldu. Lincoln, Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralandı. Sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar ise Süper Lig'de transferin son gününde kiralık olarak geri döndü.Buna karşın çok ciddi teklifler alan dört isim;vetakımda tutuldu.Teknik heyetin raporu doğrultusunda gelen teklifler reddedildi. Yönetimin hedefi, özlenen şampiyonluk sonrası bu dört oyuncunun yaz aylarında satılması.Bu oyuncuların kontratlarında serbest kalma bedeli bulunmuyor bu da pazarlıklarda Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek.Kiralanan oyunculardan da 20 milyon Euro bonservis bekliyor.'ün satın alma opsiyonu 6 milyon Euro... Aynı bedelveiçin 4'er milyon Euro... Kulüp sezon başında'yu Gremio'ya 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Kocaelispor'da kiralık oynayanile de Southampton yakından ilgileniyor.