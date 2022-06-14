Fenerbahçe'de gündem yeniden Halil Akbunar

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin İstanbul'a gelmesiyle birlikte transfer harekatı başlarken, sarı-lacivertlilerin yerli transfere yöneldiği belirtildi.İsmail Kartal döneminde devre arası transferi istenen ancak sonuç alınamayaniçin sarı-lacivertliler bir kez daha devreye girdi.Teknik direktörBaşkan Ali Koç, tecrübeli kanat oyuncusu için Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'le geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştiği ve bonservis ücreti için pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Göztepe'de Halil Akbunar, oynadığı 34 maçta 5 gol attı ve 7 asist kaydetti. 2012'den beri İzmir ekibinin formasını giyen ve kaptanlığını yapan Halil, toplamda ise çıktığı 310 maçta 49 gol atarken 52 asist yaptı.