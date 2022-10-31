Fenerbahçe'de gündem stoper; Sürpriz isim

Süper Lig'de ve Avrupa'da lider durumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.



Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli ekipte teknik patron Jorge Jesus, yaptığı açıklamada stoper eksikliğinden bahsetmişti. Jesus, "Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek. Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Peres ve Gustavo ne zaman dönecek bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var." ifadelerini kullanmıştı.



HEDEF KAAN AYHAN



Sarı-lacivertlilerin transferde önceliği stoper hattına vereceği belirtildi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin 8+3 kuralı nedeniyle Kaan Ayhan'la ilgilendiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde milli savunmacıyı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor.



27 yaşındaki savunmacı bu sezon İtalyan ekibi Sassuolo ile 9 maçta görev aldı 1 gol atma başarısı gösterdi.



