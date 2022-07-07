Fenerbahçe'de gözler Willian Arao'da

Fenerbahçe'de 6 numara transferi için pazarlıklar son aşamada. Sarı-Lacivertliler, Flamengo forması giyen Willian Arao ile büyük oranda anlaşma sağladı.



Kulübü Flamengo ile görüşmeler ise sürüyor. 29 yaşındaki ön liberonun transferinin kısa süre içende sonuçlanması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Jorge Jesus'la çalışmak istemesinin nedeni, kariyerinin en iyi dönemini Portekizli teknik adamla geçirmiş olması. Sarı-Lacivertliler yıldız futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek istiyor. Ancak opsiyonlu kiralama seçeneği de masada.



2023 YILI SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR



Fenerbahçe, Arao'yu bonservisiyle transfer etmesi durumunda 3 milyon euro ödeyecek. Bilindiği gibi Fenerbahçe, Real Betis forması giyen Portekizli 6 numara William Carvalho için büyük uğraş vermişti. Ancak Real Betis istediği rakamda indirime gitmeyince Fenerbahçe geri adım attı. Ayrıca Carvalho'nun istediği sözleşme şartları da yüksek bulundu. Fenerbahçe yönetimi B planı olarak gördüğü Arao transferini bayrama kadar bitirmekte kararlı.



Sarı-Lacivertliler, bu transferi sonuçlandırıp taraftara bayram hediyesi vermek istiyor. Willian Arao'nun, Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.



DEĞERİ 7 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Arao, 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Eski hocası Jorge Jesus ile birlikte müthiş bir ivme yakaladı.







