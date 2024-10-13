Fenerbahçe'de Fred, formayı bırakmayacak!

Orta sahada yerini kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, gaza bastı. Tatilde kendisi için hazırlanan özel programı aksatmayan tecrübeli oyuncu, güç yüklemesi yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred, formayı bırakmayacak!
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13 Ekim 2024 10:26
Son dönemde formunda dalgalanma yaşayan Fred'e milli ara ilaç gibi gelecek.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli oyuncularından biri olan ancak özellikle son iki maçta performansında ciddi bir dalgalanma yaşayan Fred'in durumu Sarı-Lacivertli taraftarları endişelendirmişti.

TATİLDE BOŞ DURMADI

Sakatlığı nedeniyle sezon başında bir süre formasından uzak kalan Brezilyalı, eski formuna kavuşmak için gaza bastı. Milli ara sonrası hem lig hem de Avrupa'da girecekleri zorlu fikstüre kendini hazırlayan Sambacı, tatilde boş durmadı. Aralıksız çalışmalarını sürdüren ve teknik heyetin kendisine verdiği programı eksiksiz uygulayan tecrübeli oyuncunun, ilk 11'deki yerini kaptırmak istemediği öğrenildi.

HOCASININ VAZGEÇİLMEZİ OLMAK İSTİYOR

Daha önce İngiltere'de birlikte çalıştığı bireysel antrenörünün yönlendirmesiyle güçlendirme ve sakatlık önleyici antrenmanlar yapan 31 yaşındaki futbolcunun, ligin dişli rakiplerinden Samsunspor ile oynayacakları maça hazır olmak istediği öğrenildi. Ailesiyle birlikte çıktığı tatilde de idmanlarını aksatmayan Fred'in teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı hedeflediği ifade edildi. Sambacı, Amrabat transferinin ardından formasını kaybetme riskini hissediyor. 

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