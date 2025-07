Fenerbahçe'de flaş tartışma

SON BÖLÜMDE ŞOK TARTIŞMA

FRED VE NESYRI ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ

NESYRI'YI ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

İRFAN VE AMRABAT DEVREYE GİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile mücadele edecek olan Fenerbahçe 'de son hazırlık maçı geride kaldı.Sarı-lacivertliler, Kadıköy Chobani Stadyumu'nda İtalyan devi Lazio'yu konuk etti.Fenerbahçe, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi, 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği golle 1-0 kazandı.Öte yandan karşılaşmanın son bölümünde taraftarları şoka sokan bir olay meydana geldi.Fenerbahçe'nin iki yıldızı Fred ve Youssef En-Nesyri arasındaki tartışma yaşandı.Maçta son dakikalara girilirken Lazio'nun kullandığı kornerde her iki futbolcu sert bir şekilde sözlü tartıştı.İkilinin tartışması devam ederken, Faslı yıldız En-Nesyri'nin çok sinirlendiği gözlerden kaçmadı.Buna karşın İrfan Can Eğribayat ile Sofyan Amrabat araya girerek, iki ismin arasındaki tartışmanın son bulmasını sağladı.