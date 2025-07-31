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Lazio-Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de flaş tartışma

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord karşılaşması öncesindeki son provası olan Lazio maçında En Nesyri ve Fred arasında bir tartışma çıktı.

calendar 31 Temmuz 2025 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de flaş tartışma
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de son hazırlık maçı geride kaldı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy Chobani Stadyumu'nda İtalyan devi Lazio'yu konuk etti.

Fenerbahçe, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi, 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği golle 1-0 kazandı.


SON BÖLÜMDE ŞOK TARTIŞMA

Öte yandan karşılaşmanın son bölümünde taraftarları şoka sokan bir olay meydana geldi.

Fenerbahçe'nin iki yıldızı Fred ve Youssef En-Nesyri arasındaki tartışma yaşandı.

FRED VE NESYRI ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ

Maçta son dakikalara girilirken Lazio'nun kullandığı kornerde her iki futbolcu sert bir şekilde sözlü tartıştı.

NESYRI'YI ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

İkilinin tartışması devam ederken, Faslı yıldız En-Nesyri'nin çok sinirlendiği gözlerden kaçmadı.

İRFAN VE AMRABAT DEVREYE GİRDİ

Buna karşın İrfan Can Eğribayat ile Sofyan Amrabat araya girerek, iki ismin arasındaki tartışmanın son bulmasını sağladı.

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