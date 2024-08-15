Fenerbahçe'de Ferdi'nin yerine yeni aday!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimaline karşılık Gent'ten 22 yaşındaki Archie Brown'u listesine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Ferdi'nin yerine yeni aday!
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15 Ağustos 2024 10:57
Fenerbahçe, adı özellikle İngiliz ekipleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimali için planını hazırladı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Sarı-Lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimaline karşılık Gent'ten Archie Brown'u listesine dahil etti.

Fenerbahçeli yöneticiler Archie Brown ve kulübü Gent ile temaslara başladı. Ferdi'nin ayrılığı halinde bu futbolcunun transferi bitirilmeye çalışılacak. 

BOYU 1.90

22 yaşındaki sol bek, 1.90'lık uzun boyuyla dikkat çekiyor.

GENT PERFORMANSI

Brown, Gent formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 4 asiste imza attı.



PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Belçika ekibi ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan İngiliz futbolcu'nun piyasa değeri ise 5 milyon euro.

 

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