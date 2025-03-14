Fenerbahçe'de el ve penaltı beklentisi!

Fenerbahçe, Rangers maçının 56. dakikasında Rıdvan Yılmaz'dan seken top sonrası penaltı itirazında bulundu. Oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de el ve penaltı beklentisi!
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14 Mart 2025 00:19
Fenerbahçe, Rangers maçının 56. dakikasında penaltı bekledi.

Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Filip Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan sekti. Kostic, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Espen Eskas, oyunun devam etmesini istedi. Kısa süreli bir VAR kontrolünün ardından hakem Eskas, oyunu sürdürdü.

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