Fenerbahçe'de Ederson'dan kritik hata

Derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe'de, Brezilyalı kaleci Ederson'un hatası dikkat çekti.
Ederson, Emirhan Topçu'nun attığı golde verdiği pasla gole neden olan isim oldu.
Tehlikeli bir şekilde topu Alvarez ile buluşturan Ederson, Meksikalı yıldızın top kaybına neden oldu ve Emirhan fileleri buluşturdu.
G.Saray-Beşiktaş derbisinde de Mert benzer bir pası Ndidi'ye atmış ve İlkay'ın golüne neden olmuştu.
