Fenerbahçe'de Duran'ın döneceği maç belli oldu!

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Jhon Duran'ın sahalara dönüş yapacağı karşılaşma belli oldu.
Benfica maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun 2 defa MR'ı çekildiği ve temiz çıktığı öğrenilirken, oyuncu ısrarla kaval kemiğinde ağrı olduğunu söyleyerek Barselona'ya gitti ve iğne tedavisi oldu.
2 HAFTAYA HAZIR OLACAK
Yapılan enjeksiyonlar sebebiyle oyuncunun koltuk değneği kullandığı ve 2 haftaya hazır olacağı bildirildi.
4 MAÇTA FORMA GİYMEYECEK
Fenerbahçe'de 6 müsabakada boy gösteren Jhon Duran, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist katkısı verdi.
İŞTE O MAÇLAR
Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor maçlarını kaçıracak futbolcunun, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşmasında sahada olmasının planlandığı ifade edildi.
