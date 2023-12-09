Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme!

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan ve maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Serdar Aziz derbinin kadrosundan çıkartıldı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde stoper hattında Samet Akaydin'in ve Alexander Djiku'nun forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı yeni geçen Djiku'nun forma giyememesi durumunda forma Jayden Oosterwolde'de olacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan ve maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Serdar Aziz derbinin kadrosundan çıkartıldı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde stoper hattında Samet Akaydin'in ve Alexander Djiku'nun forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı yeni geçen Djiku'nun forma giyememesi durumunda forma Jayden Oosterwolde'de olacak.
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