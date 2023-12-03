'de teknik direktör İsmail Kartal, Portekizli oyuncusuile ilgili bir karar aldı.Nordsjaelland deplasmanında pek varlık gösteremeyen ve taraftarın tepkisini çeken Miguel Crespo, Sivasspor'a karşısındaTeknik direktör İsmail Kartal, Portekizli oyuncunun yerine ise sakatlığını büyük oranda atlatan Fred'i sahaya sürecek. Ancak Fred oynayamazsa bu bölgeye İrfan çekilecek.