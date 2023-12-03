Fenerbahçe'de Crespo kızağa!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Nordsjaelland deplasmanında beklentileri karşılayamayan Miguel Crespo, Sivasspor maçına kulübede başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de Crespo kızağa!
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03 Aralık 2023 13:32
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo ile ilgili bir karar aldı.

Nordsjaelland deplasmanında pek varlık gösteremeyen ve taraftarın tepkisini çeken Miguel Crespo, Sivasspor'a karşısında kızağa çekilecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, Portekizli oyuncunun yerine ise sakatlığını büyük oranda atlatan Fred'i sahaya sürecek. Ancak Fred oynayamazsa bu bölgeye İrfan çekilecek.  

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