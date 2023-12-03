Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo ile ilgili bir karar aldı.
Nordsjaelland deplasmanında pek varlık gösteremeyen ve taraftarın tepkisini çeken Miguel Crespo, Sivasspor'a karşısında kızağa çekilecek.
Teknik direktör İsmail Kartal, Portekizli oyuncunun yerine ise sakatlığını büyük oranda atlatan Fred'i sahaya sürecek. Ancak Fred oynayamazsa bu bölgeye İrfan çekilecek.
Nordsjaelland deplasmanında pek varlık gösteremeyen ve taraftarın tepkisini çeken Miguel Crespo, Sivasspor'a karşısında kızağa çekilecek.
Teknik direktör İsmail Kartal, Portekizli oyuncunun yerine ise sakatlığını büyük oranda atlatan Fred'i sahaya sürecek. Ancak Fred oynayamazsa bu bölgeye İrfan çekilecek.