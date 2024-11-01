Fenerbahçe'de Cenk Tosun moral bozmuyor

Fenerbahçe'de yedek kalmayı asla dert etmeyen Cenk Tosun, göreve hazır durumda...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cenk Tosun moral bozmuyor
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01 Kasım 2024 10:04
Fenerbahçe'de şu ana kadar sadece 6 maçta 79 dakika şans bulan Cenk Tosun, buna rağmen yaşananları kendisine dert etmiyor.

HER AN OYNAYACAKMIŞ GİBİ...

Milli oyuncu her an oynayacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor.

MOURINHO VE YÖNETİMDEN TAKDİR

Takım içinde liderlik rolünü üstlenen milli futbolcunun gösterdiği tavrın, teknik direktör Jose Mourinho ve yönetimden büyük takdir gördüğü belirlendi.

MOURINHO'NUN PLANI

Portekizli hoca, Cenk'i özellikle Türkiye Kupası maçlarında kullanmayı düşünüyor. 

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