Fenerbahçe'de Caner Erkin'den sonra bir ilk

UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederken Caner Erkin'den sonra da bir ilk yaşandı.
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçına Fred'in performansı damga vurdu.
FRED 11'DE KALDI VE 2 ASİST YAPTI
İsmail Kartal'ın vazgeçmediği isimlerden biri olan Fred, Nordsjaelland karşısında 6 dakikada 2 asist yaptı.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Crespo'nun golünde serbest vuruşu kullanan Brezilyalı orta saha, 30. dakikada Batshuayi'nin attığı golde ise hem topu kaptı sonrasında da asisti yaptı.
CANER ERKİN'DEN SONRA BİR İLK
Opta'nın verilerine göre; Fred, Caner Erkin'den (2 asist vs Borussia Mönchengladbach; Ekim 2012) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk oyuncu oldu.
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçına Fred'in performansı damga vurdu.
FRED 11'DE KALDI VE 2 ASİST YAPTI
İsmail Kartal'ın vazgeçmediği isimlerden biri olan Fred, Nordsjaelland karşısında 6 dakikada 2 asist yaptı.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Crespo'nun golünde serbest vuruşu kullanan Brezilyalı orta saha, 30. dakikada Batshuayi'nin attığı golde ise hem topu kaptı sonrasında da asisti yaptı.
CANER ERKİN'DEN SONRA BİR İLK
Opta'nın verilerine göre; Fred, Caner Erkin'den (2 asist vs Borussia Mönchengladbach; Ekim 2012) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk oyuncu oldu.