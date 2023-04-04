Fenerbahçe'de büyük zirve sona erdi: Jorge Jesus!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya geldi. Portekizli teknik adam Kayserispor maçında takımının başında olacak.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de büyük zirve sona erdi: Jorge Jesus!
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04 Nisan 2023 17:37
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirdi. 

Kadıköy'deki zirveden, Jorge Jesus ile yola devam edilmesi kararı çıktı.

Portekizli teknik direktör, 6 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile oynanacak mücadelede Fenerbahçe'nin başında olacak.

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