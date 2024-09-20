Fenerbahçe'de büyük yemin!

Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'deki kritik derbi öncesi kenetlendi. Ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında mağlup etmek isteyen teknik heyet ve futbolcular, Samandıra'da galibiyet sözü verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de büyük yemin!
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20 Eylül 2024 11:08
Son güncelleme 20 Eylül 2024 17:17
Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de tüm takım kenetlendi.

Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve futbolcular, Samandıra'da yaptıkları toplantılarda galibiyet sözü verdi. Taraftarları ve camiaları için bu derbinin önemine değinen futbolcular, geçen sezonki maçları anımsattı. Özellikle Galatasaray deplasmanında kazanılan 1-0'lık maçın önemi bir kez daha vurgulandı.

Türkiye kariyerinde ilk derbisini oynayacak Teknik Direktör Jose Mourinho ve teknik ekibi de Galatasaray derbisini analiz etmeye devam ediyor. Futbolcularına rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini ezberleten Mourinho, planlarını hazırlıyor. Takımın kaptanları Edin DzekoDusan TadicMert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci de Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi takımın bir arada kalıp kenetlenmesini sağlıyor. ALİ KOÇ'TAN ZİYARET

Başkan Ali Koç, dev derbi öncesi Samandıra'ya moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla özel bir toplantı yapan Ali Koç, derbinin önemine değindi. Galibiyete olan inancını dile getiren Fenerbahçe Başkanı, teknik heyet ve futbolculara kritik maç öncesi başarılar diledi. Ziyarette Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci de yer aldı. 

 

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