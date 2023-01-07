Fenerbahçe'd Altay Bayındır bu sezon zaman zaman formsuz dönemlerden geçti. Ancak Jorge Jesus, öğrencisine olan güvenini hiç kaybetmedi.Derbi öncesinde Sarı-Lacivertliler'in en önemli kozlarından biri yine kaptan olacak.Altay, Fenerbahçe kariyerinde özellikle büyük maçlarda sergilediği performansla göz doldurdu. 24 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray karşısında da en iyi şekilde motive olarak sahaya çıkacak.