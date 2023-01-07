Fenerbahçe'de büyük maçların adamı: Altay

Tecrübeli kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe kariyerinde özellikle büyük maçlarda sergilediği performansla göz doldurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de büyük maçların adamı: Altay
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07 Ocak 2023 11:41
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
Fenerbahçe'd Altay Bayındır bu sezon zaman zaman formsuz dönemlerden geçti. Ancak Jorge Jesus, öğrencisine olan güvenini hiç kaybetmedi.

Derbi öncesinde Sarı-Lacivertliler'in en önemli kozlarından biri yine kaptan olacak.

Altay, Fenerbahçe kariyerinde özellikle büyük maçlarda sergilediği performansla göz doldurdu. 24 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray karşısında da en iyi şekilde motive olarak sahaya çıkacak. 

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