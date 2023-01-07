Fenerbahçe'd Altay Bayındır bu sezon zaman zaman formsuz dönemlerden geçti. Ancak Jorge Jesus, öğrencisine olan güvenini hiç kaybetmedi.
Derbi öncesinde Sarı-Lacivertliler'in en önemli kozlarından biri yine kaptan olacak.
Altay, Fenerbahçe kariyerinde özellikle büyük maçlarda sergilediği performansla göz doldurdu. 24 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray karşısında da en iyi şekilde motive olarak sahaya çıkacak.
Derbi öncesinde Sarı-Lacivertliler'in en önemli kozlarından biri yine kaptan olacak.
Altay, Fenerbahçe kariyerinde özellikle büyük maçlarda sergilediği performansla göz doldurdu. 24 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray karşısında da en iyi şekilde motive olarak sahaya çıkacak.