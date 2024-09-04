Fenerbahçe'de Burak Kapacak ayrılıyor

Fenerbahçe'de geçen sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Burak Kapacak'la yollar ayrılıyor.
Süper Lig'de oynama izni bulunmayan 24 yaşındaki sağ kanat için alt lig ekiplerinden teklifler geldiği ve sarı-lacivertlilerin bunu kabul ettiği öğrenildi.
Burak, hangi kulüple anlaşırsa, Fenerbahçe izin verecek.
Süper Lig'de oynama izni bulunmayan 24 yaşındaki sağ kanat için alt lig ekiplerinden teklifler geldiği ve sarı-lacivertlilerin bunu kabul ettiği öğrenildi.
Burak, hangi kulüple anlaşırsa, Fenerbahçe izin verecek.
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