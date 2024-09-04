Fenerbahçe'de Burak Kapacak ayrılıyor

Fenerbahçe'de geçen sezon Sivasspor'a kiralanan Burak Kapacak, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Burak Kapacak ayrılıyor
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04 Eylül 2024 11:31
Fenerbahçe'de geçen sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Burak Kapacak'la yollar ayrılıyor.

Süper Lig'de oynama izni bulunmayan 24 yaşındaki sağ kanat için alt lig ekiplerinden teklifler geldiği ve sarı-lacivertlilerin bunu kabul ettiği öğrenildi.

Burak, hangi kulüple anlaşırsa, Fenerbahçe izin verecek.

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