Fenerbahçe'de Bruma pişmanlığı!

Fenerbahçe, yeterli olmadığını düşündüğü ve 6.55 milyon euroya Braga'ya sattığı Bruma için pişmanlık yaşıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Bruma pişmanlığı!
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24 Aralık 2024 10:42
Fenerbahçe'de 6.55 milyon euroya Braga'ya satılan Bruma için pişmanlık hakim...

Bruma, Braga formasıyla Portekiz Ligi'nde 13 karşılaşmada süre bulurken 7 gol ve 4 asistle oynadı. Ayrıca Avrupa Ligi'ndeki 5 sınavda da 3 kez rakip ağları havalandırdı.

AVRUPA'NIN EN İYİ 5 KANADI ARASINDA

Öte yandan başarılı futbolcu bu istatistikle Avrupa'nın en iyi 5 kanadı arasında bulunuyor.

İlk 4'te; Barcelona'dan Raphinha, Real Madrid'den Vinicius, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Feyenoord'dan Paixao var.

"BRUMA NEDEN GÖNDERİLDİ?"

Fenerbahçe'nin kanadı Allan Saint- Maximin ise Süper Lig'de 15 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde 5 mücadeleye çıkan Fransız yıldız, hiç gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Bu gelişmelerin ardından akıllara ise "Bruma Fenerbahçe'den geçen yıl neden gönderildi?" sorusu geldi. 

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