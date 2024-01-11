Fenerbahçe'de Batshauyi boş geçmedi!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sonradan oyuna girdiği Konyaspor maçını boş geçmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Batshauyi boş geçmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 11:47
Fenerbahçe'nin 7-1 galip geldiği Konyaspor maçında ikinci yarı oyuna alınan Michy Batshuayi, 63. dakikada takımının 6. golünü kaydetti.

Belçikalı forvet, bu sezon ligde sadece Dzeko'nun olmadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Batshuayi, o karşılaşmada hat-trick yaparak, ligde ilk gol sevinçlerini yaşamıştı.

İsmail Kartal, dün ikinci yarının başında öğrencisini oyuna aldı. Tecrübeli golcü, Konyaspor'u boş geçmedi.

Batshuayi, 63. dakikada İrfan Can'ın pasında topu ağlara göndererek skoru 6-0'a getirdi. Belçikalı forvet, girdiği bir diğer pozisyonda ise çerçeveyi bulamadı.

BATSHUAYI'NİN RAKAMLARI

Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 9 gol ve 3 asist, tüm Fenerbahçe kariyerinde 53 maçta 28 gol ve 5 asist ile oynadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery