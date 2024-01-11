'nin 7-1 galip geldiği Konyaspor maçında ikinci yarı oyuna alınani, 63. dakikada takımının 6. golünü kaydetti.Belçikalı forvet, bu sezon ligde sadece Dzeko'nun olmadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Batshuayi, o karşılaşmada hat-trick yaparak, ligde ilk gol sevinçlerini yaşamıştı.İsmail Kartal, dün ikinci yarının başında öğrencisini oyuna aldı. Tecrübeli golcü, Konyaspor'u boş geçmedi.Batshuayi, 63. dakikada İrfan Can'ın pasında topu ağlara göndererek skoru 6-0'a getirdi. Belçikalı forvet, girdiği bir diğer pozisyonda ise çerçeveyi bulamadı.Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 9 gol ve 3 asist, tüm Fenerbahçe kariyerinde 53 maçta 28 gol ve 5 asist ile oynadı.