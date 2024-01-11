Fenerbahçe'nin 7-1 galip geldiği Konyaspor maçında ikinci yarı oyuna alınan Michy Batshuayi, 63. dakikada takımının 6. golünü kaydetti.
Belçikalı forvet, bu sezon ligde sadece Dzeko'nun olmadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Batshuayi, o karşılaşmada hat-trick yaparak, ligde ilk gol sevinçlerini yaşamıştı.
İsmail Kartal, dün ikinci yarının başında öğrencisini oyuna aldı. Tecrübeli golcü, Konyaspor'u boş geçmedi.
Batshuayi, 63. dakikada İrfan Can'ın pasında topu ağlara göndererek skoru 6-0'a getirdi. Belçikalı forvet, girdiği bir diğer pozisyonda ise çerçeveyi bulamadı.
BATSHUAYI'NİN RAKAMLARI
Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 9 gol ve 3 asist, tüm Fenerbahçe kariyerinde 53 maçta 28 gol ve 5 asist ile oynadı.
Belçikalı forvet, bu sezon ligde sadece Dzeko'nun olmadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Batshuayi, o karşılaşmada hat-trick yaparak, ligde ilk gol sevinçlerini yaşamıştı.
İsmail Kartal, dün ikinci yarının başında öğrencisini oyuna aldı. Tecrübeli golcü, Konyaspor'u boş geçmedi.
Batshuayi, 63. dakikada İrfan Can'ın pasında topu ağlara göndererek skoru 6-0'a getirdi. Belçikalı forvet, girdiği bir diğer pozisyonda ise çerçeveyi bulamadı.
BATSHUAYI'NİN RAKAMLARI
Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 9 gol ve 3 asist, tüm Fenerbahçe kariyerinde 53 maçta 28 gol ve 5 asist ile oynadı.