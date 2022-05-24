Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamadı ancak genç yıldızı Arda Güler'i kazandı.



Arda, 22 Ağustos 2021'deki Antalya maçında oyuna girerek 16 yaş 5 ay 28 günle sezonun en genç oyuncusu olmuştu (15 Mayıs'taki Trabzon maçında Altaylı Efe Sarıkaya 16 yaş 5 ay 15 günle unvanın yeni sahibi oldu).



Genç futbolcu, Konferans Ligi Play-Off turundaki iki Slavia Prag maçında da 1'er asist yaptı. Arda, 29. haftadaki Alanya mücadelesinde ise ağları sarsarak Fenerbahçe tarihinin ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olmayı başardı.



17 yaşındaki futbolcu sezonu 16 maç, 3 gol, 4 asistle tamamladı.



