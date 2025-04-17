Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi
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17 Nisan 2025 13:52
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de bu maç öncesi bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Sofyan Amrabat, sakatlığını atlatmasının ardından Kayserispor maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Faslı futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Sofyan Amrabat'ın antrenmandaki görüntüsü:




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