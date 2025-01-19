Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin için ayrılık iddiası

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den 8 milyon euro maaşı karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Sarı-Lacivertli ekipte, beklenen etkiyi veremeyen ve son haftalarda formasını kaybeden Fransız kanat oyuncusu, Al Ahli'ye dönecek.
MAAŞININ YARISI ÖDENECEK
Suudi Arabistanlı gazeteci Walid Al-Farraj'ın haberine göre, Allan Saint-Maximin tazminatsız ve maaşının bir kısmı ödenerek Türkiye'den ayrılacak.
Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile anlaşma şartlarını konuşurken detaylar da netleşiyor. Haberde aktarılana göre Saint-Maximin, kış transfer döneminde Al Ahly'ye geri dönecek ve 8 milyon euroluk kiralama bedelinin 4 milyon eurosu Fenerbahçe'ye ödenecek.
Söz konusu haberde, Saint-Maximin'in sık sık idman kaçırdığı aktarılırken Fransız kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosuna hastalık gerekçesi ile dahil edilmedi.
Sarı-Lacivertli ekipte, beklenen etkiyi veremeyen ve son haftalarda formasını kaybeden Fransız kanat oyuncusu, Al Ahli'ye dönecek.
MAAŞININ YARISI ÖDENECEK
Suudi Arabistanlı gazeteci Walid Al-Farraj'ın haberine göre, Allan Saint-Maximin tazminatsız ve maaşının bir kısmı ödenerek Türkiye'den ayrılacak.
Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile anlaşma şartlarını konuşurken detaylar da netleşiyor. Haberde aktarılana göre Saint-Maximin, kış transfer döneminde Al Ahly'ye geri dönecek ve 8 milyon euroluk kiralama bedelinin 4 milyon eurosu Fenerbahçe'ye ödenecek.
Söz konusu haberde, Saint-Maximin'in sık sık idman kaçırdığı aktarılırken Fransız kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosuna hastalık gerekçesi ile dahil edilmedi.