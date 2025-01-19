Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin için ayrılık iddiası

Suudi Arabistan basınında Allan Saint-Maximin'in devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürüldü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin için ayrılık iddiası
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19 Ocak 2025 10:17
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den 8 milyon euro maaşı karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertli ekipte, beklenen etkiyi veremeyen ve son haftalarda formasını kaybeden Fransız kanat oyuncusu, Al Ahli'ye dönecek.

MAAŞININ YARISI ÖDENECEK

Suudi Arabistanlı gazeteci Walid Al-Farraj'ın haberine göre, Allan Saint-Maximin tazminatsız ve maaşının bir kısmı ödenerek Türkiye'den ayrılacak.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile anlaşma şartlarını konuşurken detaylar da netleşiyor. Haberde aktarılana göre Saint-Maximin, kış transfer döneminde Al Ahly'ye geri dönecek ve 8 milyon euroluk kiralama bedelinin 4 milyon eurosu Fenerbahçe'ye ödenecek.

Söz konusu haberde, Saint-Maximin'in sık sık idman kaçırdığı aktarılırken Fransız kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosuna hastalık gerekçesi ile dahil edilmedi.



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