Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki ve istifa çağrısı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası teknik direktörlük görevine Domenico Todesco'nun getirilmesinin ardından başkan Ali Koç için sosyal medyada istifa çağrısı geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, göreve geldiğinden beri şampiyonluk hasreti yaşayan Ali Koç'un Todesco seçimi ile yanlış bir karar verdiğini belirterek, istifa kampanyası başlattı.
"Ali Koç istifa" hastaghi ile başlatılan bu çağrı sonrası kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Sporx'in X hesabındaki Todesco anketine de kısa sürede binlerce yanıt verdi. Aşağıdaki Sporx'in X hesabına tıklayarak, ankete oyunuzu verebilirsiniz.
Sarı-lacivertli taraftarlar, göreve geldiğinden beri şampiyonluk hasreti yaşayan Ali Koç'un Todesco seçimi ile yanlış bir karar verdiğini belirterek, istifa kampanyası başlattı.
"Ali Koç istifa" hastaghi ile başlatılan bu çağrı sonrası kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Sporx'in X hesabındaki Todesco anketine de kısa sürede binlerce yanıt verdi. Aşağıdaki Sporx'in X hesabına tıklayarak, ankete oyunuzu verebilirsiniz.
🤔Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de başarılı olur mu?
— Sporx (@sporx) September 9, 2025