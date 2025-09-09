09 Eylül
Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki ve istifa çağrısı

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör seçimi sonrası Ali Koç'a tepki gösterdi ve istifa çağrısında bulundu.

calendar 09 Eylül 2025 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 20:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki ve istifa çağrısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası teknik direktörlük görevine Domenico Todesco'nun getirilmesinin ardından başkan Ali Koç için sosyal medyada istifa çağrısı geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, göreve geldiğinden beri şampiyonluk hasreti yaşayan Ali Koç'un Todesco seçimi ile yanlış bir karar verdiğini belirterek, istifa kampanyası başlattı.



"Ali Koç istifa" hastaghi ile başlatılan bu çağrı sonrası kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.











Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Sporx'in X hesabındaki Todesco anketine de kısa sürede binlerce yanıt verdi. Aşağıdaki Sporx'in X hesabına tıklayarak, ankete oyunuzu verebilirsiniz.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
