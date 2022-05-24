Real Sociedad kulübü, ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Adnan Januzaj'ın takımdan resmen ayrıldığını duyurdu.



Sociedad formasınu giyen Adnan Januzaj'ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Bu İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Türk asıllı Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Real Sociedad kulübü, sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadığı Januzaj'ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.



GÖZLER FENERBAHÇE'DE



Bu gelişme sonrası gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Yönetimin yıldız futbolcuyla ilgili girişimlere hız vermesi bekleniyor. Ancak Januzaj'ın İspanya, İngiltere ve Almanya'dan da talipleri olduğu belirtiliyor. Anderlecht'in altyapısında futbola başlayan 27 yaşındaki futbolcu daha önce M.United ve Dortmund formalarını da giydi.



TÜRK BABANIN ÇOCUĞU



Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı. 15 kez Belçika formasını giyip 1 gol kaydeden Januzaj bu sezon Sociedad'la 43 maça çıktı. Yıldız futbolcu 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.











