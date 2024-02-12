Fenerbahçe'de 12 maç sonra ilk

Fenerbahçe, bu sezon ligde 12 maç sonra devreye mağlubiyetle girdi.
Son olarak ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 ile geçmişti.
Fenerbahçe, bahsi geçen karşılaşmadan 12 maç sonra Alanyaspor karşısında da devreye mağlup girdi.
Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük dışında bu sezon soyunma odasına Trabzonspor karşısında yenik girmiş ve o mücadelede sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.
Son olarak ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 ile geçmişti.
Fenerbahçe, bahsi geçen karşılaşmadan 12 maç sonra Alanyaspor karşısında da devreye mağlup girdi.
Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük dışında bu sezon soyunma odasına Trabzonspor karşısında yenik girmiş ve o mücadelede sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.