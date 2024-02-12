Fenerbahçe'de 12 maç sonra ilk

Fenerbahçe, bu sezon ligde 12 maç sonra bir maçın ilk yarısını yenik kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de 12 maç sonra ilk
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12 Şubat 2024 01:39
Fenerbahçe, bu sezon ligde 12 maç sonra devreye mağlubiyetle girdi.

Son olarak ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 ile geçmişti.

Fenerbahçe, bahsi geçen karşılaşmadan 12 maç sonra Alanyaspor karşısında da devreye mağlup girdi.

Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük dışında bu sezon soyunma odasına Trabzonspor karşısında yenik girmiş ve o mücadelede sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

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