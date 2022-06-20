Fenerbahçe, Bursaspor'dan 17'lik bek istedi!

Bursaspor'un 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hamza Baran Arıkan ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiğini Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin dile getirmişti.



Fenerbahçe'nin genç sağ bek için Bursaspor'a Başkanlar düzeyinde resmi teklifte bulunduğu, ilk etapta Bursaspor'un takas yerine bonservis talep ettiği iddia edildi.



Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan Uğur Kaan Yıldız'ın da sözleşmesindeki bir maddeye göre Bursaspor'da yeni sezonda forma giyme durumu olduğu belirtilirken iki oyuncunun takasının da gündeme gelebileceği belirtildi.



Hamza Baran Arıkan'ın Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. [Bursa Olay Gazetesi]





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