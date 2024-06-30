Fenerbahçe Beko, milli yıldız ile anlaştı!

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile sözleşmesi biten milli yıldızıyla her konuda anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, milli yıldız ile anlaştı!
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30 Haziran 2024 14:18
Son güncelleme 30 Haziran 2024 14:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, üç yabancı transferin ardından yerli transferde de ilk hamlesini yaptı.

Basket Faul'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, Anadolu Efes'le sözleşmesi sona eren Erten Gazi ile her koşulda anlaştı ve taraflar imzaya kaldı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen Erten Gazi, NCAA'de DePaul ve Fordham'da oynadıktan sonra 2020'de Efes'e döndü.

Bu sezonu sakatlıklarla geçiren Erten Gazi Euroleague'de 10 maçta 9:3 dk, BSL'de 16 maçta 21:8 dk süre aldı.

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