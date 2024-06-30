Fenerbahçe Beko, milli yıldız ile anlaştı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, üç yabancı transferin ardından yerli transferde de ilk hamlesini yaptı.



Basket Faul'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, Anadolu Efes'le sözleşmesi sona eren Erten Gazi ile her koşulda anlaştı ve taraflar imzaya kaldı.



Anadolu Efes altyapısından yetişen Erten Gazi, NCAA'de DePaul ve Fordham'da oynadıktan sonra 2020'de Efes'e döndü.



Bu sezonu sakatlıklarla geçiren Erten Gazi Euroleague'de 10 maçta 9:3 dk, BSL'de 16 maçta 21:8 dk süre aldı.





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