Fenerbahçe Beko açıkladı: Tyler Dorsey

Fenerbahçe Beko , Yunan skorer guard Tyler Dorsey (1.96, 1996) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardığını açıkladı.



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, yakın ilişkilerini de kullanarak Tyler Dorsey'i ikna etti. Yunanistan Milli Takımı için ter döken Birleşik Amerikalı oyuncu Dorsey, milli takımdan koçu Dimitris Itoudis'in çağrısına olumlu yanıt verdi.



Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'nın en önemli skorerlerinden biri olarak gösterilen Tyler Dorsey, 1.5 + 1 yıllık sözleşmeyle kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı attı. Birleşik Amerikalı yıldızın, sarı lacivertli kulüpten aylık 160 bin dolar ücret alacağı da öğrenildi.



Tyler Dorsey ile Fenerbahçe Beko dışında Olympiakos ve Monaco da ciddi şekilde ilgileniyordu.







Tyler Dorsey kimdir?



18 Şubat 1996 tarihinde Pasadena, California'da dünyaya gelen ve aynı zamanda Amerikan vatandaşlığı da bulunan Tyler Dorsey, lisede Maranatha mezunu olduktan sonra NCAA'de Oregon Ducks formasıyla basketbol kariyerini sürdürdü.



Oregon ile 2015-16'da ilk sezonuna çıkan Dorsey, 36 maçta forma giyerek 13.4 sayı, 4.3 ribaund, 2.0 asist istatistikleri yakaladı. Başarılı skorer, ikinci yılında ise 39 maçta 14.6 sayı, 3.5 ribaund, 1.7 asist ortalamaları tutturdu.



2017 yazında NBA seçmelerine katılan Dorsey, 2. tur 41. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçildi. Tyler Dorsey, aynı yaz Atlanta Hawks ile iki yıllık sözleşme imzaladı.



NBA'deki ilk sezonunda Atlanta ile 56 maça çıkan Dorsey, 7.2 sayı, 2.3 ribaund, 1.4 asist ortalamaları yakaladı. Dorsey aynı zamanda G-League ekiplerinden Erie Bay Hawks'la da 10 maçta görev yaptı ve 19.1 sayı, 6.5 ribaund, 2.5 asist, 1.4 top çalma istatistiklerine imza attı.



2018 yazını Atlanta Hawks organizasyonuyla Summer League'de geçiren ve 2018-19 sezonuna da NBA'de Atlanta'da başlayan Dorsey, çıktığı 27 maçta 3.3 sayı ve 1.6 asist istatistikleri üretti. 2019'un Şubat ayında Memphis Grizzlies'a geçen Dorsey, burada da 21 maçta süre aldı ve 9.8 sayı, 3.3 ribaund, 1.9 asist istatistikleri üretti. Dorsey, aynı sezonda Memphis Hustle ile G-League'de 4 maçta boy göstererek 24.3 sayı, 5.5 ribaund, 4.3 asist ortalamaları tutturdu.



2019 yazında Avrupa'ya gelme kararı alan ve İsrail'in güçlü ekibi Maccabi Tel Aviv ile sözleşme imzalayan Dorsey, ilk sezonunda EuroLeague'de 10.0 sayı, 2.4 ribaund, 1.5 asist ve 1.0 top çalma, İsrail Ligi'nde ise 12.9 sayı, 4.4 ribaund, 3.2 asist ve 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı. Yıldız skorer, 2020-21 sezonunda da Maccabi ile EuroLeague'de 11.2 sayı, 2.7 ribaund, 1.6 asist; İsrail Ligi'nde ise 11.7 sayı, 3.3 ribaund, 2.2 asist ortalamaları tutturdu. Dorsey, Maccabi'de geçirdiği iki sezonda da İsrail Ligi şampiyonluğu yaşarken, oyuncumuz Scottie Wilbekin'in de takım arkadaşıydı.



2021-22 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Tyler Dorsey, takımının oldukça başarılı geçen sezonunda başrol oyuncularından biriydi. Olympiakos formasıyla 38 EuroLeague karşılaşmasında 12.8 sayı, 2.3 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalayan Dorsey, takımının Final Four oynamasında önemli pay sahibi oldu. Dorsey, Yunan Ligi'nde de 10.7 sayı, 2.3 ribaund, 1.8 ortalamaları yakaladı. Dorsey'li Olympiakos, Yunanistan Ligi ve Yunanistan Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Tyler Dorsey, Yunanistan Kupası MVP'si seçildi.



2022-23 sezonunda şansını bir kez daha NBA'de denemek isteyen Dorsey, Dallas Mavericks ile iki yönlü sözleşme imzaladı. Dallas ile üç maçta süre şansı bulan Dorsey, Aralık ayında serbest kaldı. Daha sonra G-League ekiplerinden Texas Legends ile sözleşme imzalayan başarılı isim, burada da 12 maçta süre aldı ve 22.1 sayı, 4.8 ribaund, 2.4 asist istatistikleri yakaladı. Tyler Dorsey, geçtiğimiz hafta içerisinde Texas Legends' ekibinden ayrılarak serbest kalmıştı.



Dorsey, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı formasını da düzenli olarak giyiyor. Tecrübeli skorer, son olarak 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Dimitris Itoudis yönetimindeki Yunanistan Milli Takımıyla yedi maçta yer aldı ve 13.6 sayı, 2.3 ribaund, 1.1 asist, 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı."



