Fenerbahçe, Avrupa'da 283. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında perşembe günü Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 282 karşılaşmada 111 galibiyet yaşadı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 283. maçını oynayacak
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12 Şubat 2025 11:56
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 283. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 282 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 145. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 144 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 200 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de son 28 maçta 5 mağlubiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 28 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 10 beraberlik elde ederken, 13 de galibiyet yaşadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 90

 44

 27

 19

 128

 91
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 282

 111

 60

 111

 383

 402

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