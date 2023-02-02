Fenerbahçe, ALBA Berlin'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 23. haftasında cuma günü Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY EuroLeague'de çıktığı 22 maçta 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunan ALBA Berlin ise son sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 104-75'lik skorla kazanmıştı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY EuroLeague'de çıktığı 22 maçta 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunan ALBA Berlin ise son sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 104-75'lik skorla kazanmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ