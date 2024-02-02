Fenerbahçe Alagöz namağlup liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 87-69 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz namağlup liderliğini sürdürdü
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02 Şubat 2024 17:20
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 87-69 yendi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Alagöz, namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Sezer Bor

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Howard 20, Alperi Onar 18, Meesseman 17, McBride 17, Sudenur Akarpa, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz, Laksa 2

Nesibe Aydın: Thomas 6, Pelin Derya Bilgiç 11, Cannon 25, Coates 16, Zec 11, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner

1. Periyot: 21-19

Devre: 41-41

3. Periyot: 69-56

 

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